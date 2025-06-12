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حوادث

اعترافات صادمة لمقاول متهم بالتحرش بطفلته وابنة زوجته في 15 مايو

متهم، فيتو
متهم، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة 15 مايو الجزئية تفاصيل مثيرة في أقوال مقاول متهم بالتحرش بطفلته وطفلة زوجته في شقته بمدينة 15 مايو، حيث انتهت التحقيقات بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام النيابة، بأنه ارتكب فعلا خادشا للحياء في حق ابنته وابنة زوجته من زواجها الأول، وأنه كان غائبا عن الوعي أثناء ارتكاب الواقعتين، حيث أنه كان عائدا من سهرة مع أصدقائه تعاطى خلالها المواد والأقراص المخدرة، والتي جعلته غائبا عن الوعي.

وأضاف المتهم بالتحرش بطفلتيه في 15 مايو، أنه وجد ابنته من زوجته نائمة ولم يشعر بنفسه وقام بالتحرش بها أثناء نومها وشاهدته زوجته أثناء ارتكاب الفعل فصرخت فيه وعاتبته وهددته بإبلاغ الشرطة عن الواقعة وقال إنه في المرة الثانية كان عائدا من خارج المنزل وكان متعاطيا لأقراص مخدرة أفقدته التركيز وغاب عن الوعى فقام بملامسة جسد طفلته أثناء النوم وباعترافه أمرت النيابة العامة بحبسه مع مراعاة التجديد له في الميعاد على ذمة القضية.

وتستمع النيابة العامة لأقوال شهود العيان من أسرة الطفلتين وكلفت المباحث بسرعة جمع التحريات حول الواقعة.

وكان بلاغ تلقاه قسم شرطة 15 مايو من ربة منزل اتهمت فيه زوجها “أ.ع”، (42 عامًا) مقاول بخدش حياء ابنتهما رحمة «16 سنة» وملامسة أجزاء من جسدها أثناء نومها، وأكدت الطفلة في التحقيقات أقوال والدتها وأنها ليست المرة الأولى وكانت تخشى إبلاغ والدتها خوفا عليها من بطش والدها.

وفى وقت لاحق تلقى قسم الشرطة بلاغا من طليقة المتهم قالت فيه إن مطلقها تعدى على نجلتها 11 سنة أثناء إقامتها معه ولامس أجزاء من جسدها وأنها تخشى عليها منه وبمناقشة المتهم اعترف بالواقعتين وأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.

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