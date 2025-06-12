تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان (صور)

فى ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة تجار السموم والسلاح، لقى 5 عناصر جنائية مصرعهم وأُصيب ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى، وذلك عقب تبادل كثيف لإطلاق النيران مع القوات الأمنية خلال استهداف تشكيل عصابى شديد الخطورة بمحافظة أسوان، فيما تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

تشكيل عصابى مسلح يضم 6 مجرمين خطيرين

وكانت معلومات قد وردت إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأكدتها التحريات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حول نشاط إجرامى لتشكيل عصابى مكوّن من 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة، صادر ضدهم أحكام بالسجن والمُؤبد فى قضايا (قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه).

تبادل إطلاق النيران يسفر عن سقوط 5 متهمين وإصابة ضابط

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية مشتركة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث جرى استهداف المتهمين فى أحد أوكارهم بأسوان، إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة أحد الضباط من قوات الأمن المركزى، بينما تم الرد على مصدر النيران، وأسفر الاشتباك عن مصرع 5 من عناصر التشكيل، وضبط السادس.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية

وبتفتيش مكان الواقعة، عثرت القوات بحوزة المتهمين على:

47 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (شابو – حشيش – هيروين)

10 قطع سلاح نارى (2 رشاش جرينوف – 5 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش)

كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة

وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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