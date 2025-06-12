مصرع سائق بالرصاص في مشاجرة بالهرم

أقدم ضابط شرطة على تسليم نفسه لـ قسم شرطة الهرم بعدما قام بقتل سائق رميا بالرصاص بسبب الخلاف على أولوية المرور.

وكانت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تمكنت من السيطرة علي مشاجرة نشبت بين ضابط وسائق على أولوية المرور، وتم الانتقال لموقع الحادث.

وكانت مشاجرة وقعت بين ضابط وسائق بأحد الشوارع بمنطقة الهرم، ما ترتب عليه قيام الأول بإنهاء حياة السائق، وقام الضابط بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ كافة التدابير القانونية حيال الواقعة.

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