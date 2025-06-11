التفاصيل الكاملة لقضية صيدلي مدينة نصر المتهم بهتك عرض السيدات.. الزوجة اكتشفت جرائم الجاني بالصدفة وأبلغت عنه وطلبت الطلاق.. و15 فيديو تدين المتهم.. والنقض تؤيد حكم الحبس المشدد 10 سنوات

أسدلت محكمة النقض الستار على الطعن المقدم من صيدلي مدينة نصر، على حكم محكمة جنايات القاهرة، وقضت برفضه وتأييد حبسه 10 سنوات مشددًا، وذلك بعد إدانته بهتك عرض عدد من السيدات والفتيات داخل صيدلية يعمل بها، وتوثيق تلك الوقائع عبر كاميرات المراقبة.

وترصد “فيتو” القصة الكاملة لصيدلي مدينة نصر.

بداية القضية في عام 2023 عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ سيدة اتهمت زوجها الصيدلي بالتحرش بالفتيات داخل صيدلية بمدينة نصر.

المتهم احتفظ بعشرات الفيديوهات

وجاء في البلاغ أيضًا أن المتهم احتفظ بعشرات الفيديوهات من تلك المقاطع، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم التحفظ على جهاز لاب توب خاص بالمتهم تمهيدا لفحصه، وتحرر المحضر رقم 13256 جنح ثالث مدينة نصر لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتحفظ رجال المباحث على عشرات الفيديوهات التي تُظهر المتهم يمارس أفعالا مخلة مع سيدات إحداهن أثناء حملها طفلا، بالإضافة لعدد من البنات الأطفال، حيث ظهر عدد من البنات الأطفال أثناء ترددهن على الصيدلية للحصول على أدوية، فيما يقوم المتهم بتحسس أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهن، وتقوم جهات بفحص تلك المقاطع للتأكد من صحتها.

صيدلي مدينة نصر يعترف باحتفاظه بمقاطع الفيديو على جهاز لاب توب

وقال المتهم فى اعترافاته: إنه كان يقوم بتصويرهن باستخدام كاميرات المراقبة المثبتة داخل الصيدلية، مضيفا أنه كان يقوم بالاحتفاظ بمقاطع الفيديو على جهاز لاب توب خاص به لمشاهدتها فى وقت لاحق.

وكشفت "ش. ك." زوجة صيدلي مدينة نصر لـ"فيتو" أن المتهم بهتك عرض السيدات والأطفال من الفتيات داخل الصيدلية الخاصة به، وضع الكثير من كاميرات المراقبة داخل منزلهما بشكل مرعب حتى أن غرف النوم لم تسلم من كاميرات المراقبة.

الزوجة المبلغة: المتهم لم ينكر الجرائم

وعن المواجهة التي حدثت بينها وبين المتهم عندما رأت الفيديوهات الفاضحة على الهارد الذي قام بإخفائه بنفسه، قالت "ش. ك." لـ"فيتو": إنه لم ينكر، بل ظل يردد قائلا لها: “الحقن بتتاخد كدة، وأنا لو بعمل حاجة غلط هصورهم ليه.. وانتي كدة عاوزة تبتزيني علشان أديكي قرشين وده مش هيحصل”.



الصدفة والهارد أوقعا بصيدلي مدينة نصر

أوضحت “ش. ك.” لـ"فيتو" أنها علمت بالواقعة منذ سنة بمحض الصدفة، حيث وجدت هارد خاصا داخل الدولاب الخاص بزوجها، فقررت هي وأبناؤها فتحه لمعرفة هل يعمل الهارد أم لا؟، وكانت الصدمة والمفاجأة أن الهارد به ملفات باسماء سيدات وأطفال، لكل طفلة ملف باسمها ولكل سيدة، هكذا ملف باسمها، وداخل تلك الملفات فيديوهات مصورة لهن من داخل صيدليات زوجها بكاميرات المراقبة، وتظهر فيها سيدات وطفلات يأخذن الحقنة ثم يقوم الزوج بالاعتداء عليهن جسديًا وهتك عرضهن.

وكشفت دعاء عباس محامية زوجة صيدلي مدينة نصر، المتهم بهتك عرض سيدات وأطفال منهم فتيات داخل الصيدلية الخاصة به، تفاصيل ومفاجآت جديدة في الواقعة.

وقالت دعاء عباس لـ"فيتو": إن زوجة صيدلي مدينة نصر تقدمت بتلك الفيديوهات منذ عام عندما اكتشفت الواقعة، وتقدمت بطلب طلاق للضرر بمحكمة الأسرة بعدما شاهدت تلك الوقائع المخلة، وتقدمت أيضا ببلاغ ضد المتهم ولكن تم حفظه، وحصلت علي حكم طلاق للضرر لكن المتهم قام بالاستئناف عليه وما زالت على ذمته حتى الآن.



وكشف تقرير اللجنة الثلاثية للهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالقاهرة الجديدة أنه بتفريغ محتوى الفيديوهات وعددها 15 فيديو على الفلاشة محل الفحص، أثبت أنها مضاهية ومتطابقة لصوت وصورة المدعى عليه "خ. م." المعروف إعلاميا بصيدلي مدينة نصر.

وأكدت اللجنة أن مقاطع الفيديو الواردة على الفلاشة تسير بصورة طبيعية، ولا يوجد بها أي تلاعب سواء بالحذف أو المونتاج.

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