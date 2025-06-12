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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الزراعية بالقاهرة والجيزة

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية علي الطرق،فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة استهدفت الطرق الزراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن ضبط 1120 مخالفة تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 62 دراجة نارية مخالفة، 95 مخالفة موقف عشوائى، 115 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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ا الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور

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