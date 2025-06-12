الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور.

زيادة رسوم تراخيص السيارات

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، حيث لم يحدث أية تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية.

وأن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.



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