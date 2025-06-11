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حوادث

النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة رضيع داخل حمام مستشفى بدار السلام

مستشفى دار السلام
مستشفى دار السلام

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية، تفاصيل العثور على جثة رضيع داخل حمام بمستشفى بدار السلام.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن والدة الطفل متعددة العلاقات مع الرجال وحملت من أحدهم وحينما وضعت الرضيع كتمت أنفاسها لعدم قدرتها على إثبات نسبه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة دار السلام أفاد بورود إشارة من مستشفى بدار السلام أفاد بالعثور على جثة حديث الولادة داخل الحمام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين من الفحص والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة قامت بوضع الصغير في حمام المستشفى وكتمت أنفاسه وتركته وفرت هاربة.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة متعددة العلاقات مع الرجال وحملت سفاحا من علاقة غير شرعية وقامت بوضع الجنين داخل الحمام ثم أنهت حياته.  

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