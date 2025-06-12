الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى السلام (فيديو)

طرفي مشاجرة السلام،
طرفي مشاجرة السلام، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص بينهم 3 سيدات لنشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص فى مدينة السلام.

 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى السلام

 رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.
 

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى بالجبهة") طرف ثان: (3 سيدات " إثنتان منهن مصابتان بكدمات وجروح") بسبب خلافات بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.
 

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (أسلحة بيضاء وعصى خشبية) المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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