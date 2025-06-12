الحماية المدنية تنقذ مسنة محتجزة داخل عقار بمدينة نصر (صور)

استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة محتجزة داخل عقار، وغير قادرة على الحركة فى مدينة نصر.

سيدة مسنة تستغيث بأمن القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بأنه حال تواجده بالشقة محل سكنه، تناهى لسمعه استغاثة من إحدى جيرانه (سيدة "مسنة") داخل شقتها، وغير قادرة على الحركة.



الحماية المدنية تنقذ مسنة محتجزة داخل عقار بمدينة نصر

الحماية المدنية تنقذ مسنة محتجزة داخل عقار بمدينة نصر

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين تعثرها داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة، وتم مساعدتها وتقديم الرعاية اللازمة لها.



وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.



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