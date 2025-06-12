القبض على شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الدقي

ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" بمنطقة الدقي.

شخص يدير كيانا تعليميا دون ترخيص بالدقي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة).

وأضافت التحريات أن المتهم زعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية تم إستهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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