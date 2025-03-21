الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع تراخيص السيارات الكورية في مصر خلال أول شهرين في عام 2025

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

السيارات الكورية.. استعرضت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجباري علي السيارات، إجمالي السيارات الكورية المرخصة في مصر خلال اول شهرين من عام 2025، حيث بلغ تراخيص السيارات الكورية نحو  3243 سيارة.

أعداد السيارات المرخصة في مصر 

ووفقا لما نشراته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجباري علي السيارات،  أن أعداد تراخيص السيارات الملاكي  ارتفعت بنسبة 47% لتسجل 28.925  سيارة  فى مختلف وحدات المرور، مقابل 19.633 الف سيارة  خلال عام 

 2023.

 ترتيب السيارات الكورية المرخصة في مصر 

 

ونوضح في التقرير الذي نشرته  الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجباري علي السيارات،  تراخيص السيارات الكورية بداية من شهر يناير حتي نهاية فبراير وكانت سيارات كيا رخصت مايقرب من  1245 سيارة، ثم رخصت  كي جي إم نحو  128 سيارة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعداد تراخيص ادارة العامة للمرور الإدارة العامة للمرور ب الادارة العامة للمرور السيارات الكورية السيارات الكورية في مصر التامين الاجبارى

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

وسط فرحة أهالي العلواية، إفطار 15 ألف صائم بأكبر مائدة جماعية في الإسكندرية

نيجيريا تفوز على رواندا 2-0 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يسحق جيبوتي برباعية في تصفيات مونديال 2026

الإمارات تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا خلال 10 سنوات

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

غدًا، أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة

منوعات

المزيد

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل هناك تعارض بين الإسلام والعلم؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. عقيل بن أبي طالب الذي أحبَّه الرسولُ حُبِّيْن

ما فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقال فيها؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية