ارتفاع تراخيص السيارات الكورية في مصر خلال أول شهرين في عام 2025

السيارات الكورية.. استعرضت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجباري علي السيارات، إجمالي السيارات الكورية المرخصة في مصر خلال اول شهرين من عام 2025، حيث بلغ تراخيص السيارات الكورية نحو 3243 سيارة.

أعداد السيارات المرخصة في مصر

ووفقا لما نشراته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجباري علي السيارات، أن أعداد تراخيص السيارات الملاكي ارتفعت بنسبة 47% لتسجل 28.925 سيارة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 19.633 الف سيارة خلال عام

2023.

ترتيب السيارات الكورية المرخصة في مصر

ونوضح في التقرير الذي نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجباري علي السيارات، تراخيص السيارات الكورية بداية من شهر يناير حتي نهاية فبراير وكانت سيارات كيا رخصت مايقرب من 1245 سيارة، ثم رخصت كي جي إم نحو 128 سيارة.



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