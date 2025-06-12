مصرع شخص وإصابة 4 بالطريق الإقليمي في الصف

لقي شخص مصرعه وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة تريلا وميني باص على الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف.

وانتقلت سيارة الإسعاف وقامت بنقل المتوفي والمصابين للمستشفى فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة التي تفيد بالحادث.

وتواصل الخدمات المرورية سحب التحريات التي تبين من خلال الفحص أنها انقسمت إلي قسمين من شدة الحادث وجاري سحبها ورفع آثار الحادث لتنظيم حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في زحام مروري على الطريق.

تصادم سيارتين ووقوع مصابين بالضبعة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق محور الضبعة، وذلك بعد الطريق الإقليمي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وفرق المرور إلى موقع الحادث، مدعومة بالأوناش المخصصة لرفع آثار الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأسفر الحادث، وفقًا للمعلومات الأولية، عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفاوتة، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب فحص أسباب الحادث ورفع المعوقات لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي في المنطقة

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