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حوادث

القبض على طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

ضبط طالب تحرش بسيدة
ضبط طالب تحرش بسيدة أجنبية، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامة بالتحرش بسيدة أجنبية فى مدينة الشروق.

 

طالب يتحرش بسيدة أجنبية بالشروق

 تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضررها من (طالب) لقيامه بالتحرش بها حال تواجدها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ، وتبين من صحته.


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.
 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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