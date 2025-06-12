الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

 لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا قبلي محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

 

مركز ملوي جنوب محافظة المنيا

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

 

مستشفى سمالوط النموذجي 

 تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وايداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز ملوي جنوب محافظة المنيا مستشفى سمالوط النموذجي مصرع 3 وإصابة 11 في حادث المنيا حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا (صور)

أسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا

الانتهاء من إصلاح خط غاز طبيعى بسكة تلة بالمنيا (صور)

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

تسرب غاز في أحد الخطوط بالمنيا والحماية المدنية تتدخل

اندلاع حريق هائل داخل قاعة أفراح بالمنيا، والحماية المدنية تدفع بقواتها

وفاة سيدة خلال عملية الولادة بالمنيا واتهامات للطبيب بالتقصير

الأكثر قراءة

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

هيئة الدواء تحذر من أدوية تتغير صلاحيتها بعد الفتح، ما القصة؟

السيسي يؤكد الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

الشرطة الهندية تعلن العثور على ناجيين اثنين من الطائرة المنكوبة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية