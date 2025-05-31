أخبار الحوادث اليوم: القبض على سائق سيارة تسبب فى مصرع وإصابة 4 أشخاص بالمقطم.. الحبس 3 سنوات للتيك توكر زين الزين.. وتأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم لـ ٩ سبتمبر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي، اصطدم بسيارة أخرى ما أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين فى أحد الشوارع بـمنطقة المقطم.

تتزايد علامات الاستفهام يوما بعد يوم حول مصير الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص ومؤسسة جامعة MSA، وسط تصاعد النزاع العائلي والمالي الذي تفجر بعد وفاة حفيدها الدكتور أحمد شريف الدجوي، وظهور مستندات وتحركات مصرفية مثيرة للريبة، وسط ادعاءات بفقدانها للأهلية القانونية وإخفائها قسرا.

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، بالحبس 3 سنوات للتيك توك زين الزين وصديقه، وذلك بعد اتهام الأول بالتشبه بالنساء وبث فيديوهات تخدش الحياء وارتدائه إكسسوارات وملابس حريمي ووضع ميكب كامل ونفخ الشفايف.



لقي شخص مصرعه داخل سيارته بعد اندلاع النيران بها على طريق مصر السويس الصحراوي، في الاتجاه القادم من مدينة نصر نحو التجمع.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة ملاكي ظهر في مقطع فيديو خلال قيامه بحركات استعراضية خطرة أثناء مشاركته في موكب زفاف بمحافظة الجيزة.

في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم النصب الإلكتروني، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية المتورطة في الاحتيال على المواطنين، خاصة راغبي حجز وحدات سكنية في المدن الساحلية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط المتورطين في مشاجرة بالسواطير وقعت بشارع عام في محافظة مطروح، والتي تم تداول مقطع مصور لها على منصات التواصل.

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من انتشارها بمحافظة الإسكندرية، لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

تباشر جهات التحقيق في القضية رقم ٨٤٧ لسنة ٢٠٢٥ إداري الصالحية الجديدة، في جريمة أسرية هزّت المجتمع المصري، بعد أن تعرضت سيدة مسنّة لأوضاع قاسية داخل منزلها على يد أبنائها وزوج ابنتها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 9سبتمبر المقبل.

تقدم عمرو الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه كل من الشقيقتين إنجي وماهيتاب محمد منصور بالاستيلاء على ثروة جدته وتزوير توقيعها والإهمال في رعايتها صحيا، بغية إزهاق روحها للانفراد بالأموال المنهوبة.

قضت محكمة جنح قصر النيل برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، الصادر من محكمة قصر النيل، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

أجلت محكمة أكتوبر محاكمة المتهمين الـ6 في قضية انفجار خط غاز الواحات، لجلسة 14 يونيو للنطق بالحكم.

أمرت النيابة المختصة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته وزوجها داخل شقتهما بمنطقة الوراق، بعدما اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، مدعيا أن دافعه كان الانتقام.

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