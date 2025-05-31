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حوادث

تأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم لـ ٩ سبتمبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  السبت تأجيل الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 9سبتمبر المقبل. 

 

على حسب وصف الدعوى فإن قرار التعيين مخالف للقانون 

وكان المحامون أقاموا الدعوى 53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

 

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به  والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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