جحود الأبناء، مسنة تتهم أبناءها بالعقوق في الشرقية

تباشر جهات التحقيق في القضية رقم ٨٤٧ لسنة ٢٠٢٥ إداري الصالحية الجديدة، في جريمة أسرية هزّت المجتمع المصري، بعد أن تعرضت سيدة مسنّة لأوضاع قاسية داخل منزلها على يد أبنائها وزوج ابنتها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

القصة، التي تم الكشف عنها مؤخرًا، تتعلق بسيدة سبعينية كانت تعيش حياة مستقرة في أحد الكمبوندات الراقية بالقاهرة، قبل أن تجد نفسها في شقة متواضعة وتحت ظروف معيشية صعبة.

بدأت القصة عندما تم إخراج السيدة من شقتها السابقة، التي ساهمت في شرائها، ونُقلت إلى شقة أخرى صغيرة في حي متواضع، حيث كانت تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل سخان المياه.

السيدة، التي كانت تعاني من مرض "سلس البول"، تعرضت للإهمال في رعاية صحتها، بما في ذلك حرمانها من الدواء الذي كانت بحاجة إليه



أفاد جيران السيدة بأنها كانت تعاني من الإهمال الشديد داخل شقتها الجديدة، حيث كان يلاحظون روائح غير طبيعية من داخل الشقة، بالإضافة إلى انتشار الحشرات. وأشاروا إلى أن السيدة كانت في حالة صحية سيئة لفترات طويلة، دون تدخل من أفراد أسرتها.

في إحدى الحوادث، عندما مرضت السيدة وسقطت في شقتها، تدخل الجيران والمارة في الشارع بعد سماعهم لصراخها، وتم نقلها إلى المستشفى بعد وقت طويل من التعرض للإهمال. ومع ذلك، لاحظ الفريق الطبي في المستشفى حالة السيدة المتدهورة، وكان لافتًا أن أحد أبنائها وزوج ابنة السيدة اقتحما غرفة العناية المركزة في وقت متأخر من الليل، ما أثار تساؤلات حول سلوكهم في التعامل مع حالة والدتهم.

النيابة العامة بدأت في التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى شهادة السيدة التي تعرضت للإساءة، وكذلك إلى أقوال آخرين ممن كانوا على دراية بتفاصيل القضية. تم فتح بلاغات ضد أفراد من العائلة بتهم تتعلق بالشروع في القتل، الإيذاء النفسي والجسدي، والاستيلاء على ممتلكات.

أشار بعض المصادر إلى أن التحقيقات كشفت عن تزايد الخلافات العائلية التي قد تكون قد ساهمت في تفاقم الوضع. وقد تم الكشف أيضًا عن تفاصيل تتعلق بحسابات مصرفية تمت باستخدام معلومات السيدة دون علمها.

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