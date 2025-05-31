محامي عمرو الدجوي يفجر مفاجأة: رائدة التعليم مختفية قسريا وثروتها تباع بالمزاد الخفي

تتزايد علامات الاستفهام يوما بعد يوم حول مصير الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص ومؤسسة جامعة MSA، وسط تصاعد النزاع العائلي والمالي الذي تفجر بعد وفاة حفيدها الدكتور أحمد شريف الدجوي، وظهور مستندات وتحركات مصرفية مثيرة للريبة، وسط ادعاءات بفقدانها للأهلية القانونية وإخفائها قسرا.

وفي تصريح خاص، كشف المستشار محمد فؤاد، محامي ورثة الدكتور الراحل أحمد الدجوي، عن بداية ما وصفه بـ"المخطط"، مشيرا إلى أن الدكتورة نوال كانت تقيم في كنف حفيدها شريف، إلى أن انتقلت فجأة عام 2023 للعيش مع حفيدتيها "إنجي" و"ماهيتاب" بزعم زيارة طبيب الأسنان ومنذ ذلك التاريخ، لم ترها الأسرة مرة أخرى، بحسب أقوال الورثة.

وأضاف فؤاد أن ما تلا اختفاءها كان سلسلة تحركات مالية غامضة، بدأت بإخطارات من بنوك دولية تفيد بتصفية حسابات نوال الدجوي في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا ولبنان، دون علم أو توقيع مباشر منها، في وقت كانت تعاني فيه – وفقا لتقارير طبية – من أعراض متقدمة لمرض الزهايمر.

الأخطر من ذلك، بحسب المحامي، أن الحسابات البنكية الخاصة بشركة "دار التربية للخدمات التعليمية"، المالكة لجامعة MSA، شهدت صرف شيكات ضخمة تجاوزت قيمتها 190 مليون جنيه و10 ملايين دولار، حولت مباشرة إلى حسابات إنجي وماهيتاب، دون الرجوع لباقي الورثة أو عرض تفاصيل تلك المعاملات عليهم.

ويؤكد فؤاد أن الدكتورة نوال، رغم حالتها الصحية، وقعت ببصمتها على عقود بيع 6 مدارس كبرى وفيلا فاخرة بسعر أقل كثيرا من قيمتها السوقية، وهو ما وصفته الأسرة بـ"الانتهاك الصارخ لحقوق سيدة أفنت عمرها في خدمة التعليم".

في المقابل، تحرك الوريثان عمرو وأحمد الدجوي (قبل وفاته) قضائيا، وتقدما بعدة بلاغات إلى النائب العام، يتهمان فيها حفيدتي الدكتورة، إنجي وماهيتاب، باحتجاز جدتهما قسرا والاستيلاء على ثروتها عبر مستندات مشكوك في صحتها، بينها عقود تشير إلى بيع 90% من أسهم جامعة MSA للحفيدتين.

واختتم المحامي تصريحه بتساؤل لافت: "أين نوال الدجوي؟ ولماذا لم تظهر في جنازة حفيدها المقرب الدكتور أحمد؟ ولماذا يخفى مصيرها عن باقي العائلة؟"، معتبرا أن اختفاءها التام وعدم حضورها للمناسبات العائلية الكبرى يزيد الشكوك حول حالتها الصحية وحريتها، بل ويضع علامات استفهام ضخمة حول ما يحدث خلف الأبواب المغلقة.

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