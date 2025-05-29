الخميس 29 مايو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجِّه بإنارة المنطقة استجابة لمطالب الأهالي وصيانة المسطحات الخضراء

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بحي ثالث (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورصف المرحلة الثالثة والخامسة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية. 

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أبرز الحضور خلال الجولة 

 جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، العميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، المهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقة الإسماعيلية لجهاز تعمير سيناء، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

رفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين 

 وأوضحت المهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقة الإسماعيلية لجهاز تعمير سيناء أن الجهاز قام برفع كفاءة عدد من الشوارع بمنطقة دار الشفاء منطقة الخامسة تمليك، وذلك بطول ٤ كم.

وأشارت إلى أن الأعمال تضمنت تكسير وإزالة الأسفلت القديم، بالإضافة إلى تدعيم طبقة الأساس، هذا إلى جانب رفع وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي، ثم أعمال الطبقة السطحية ورصف جميع الأرصفة ببلاط الإنترلوك والبلدورات، وتجميل الجزيرة الوسطى والميادين بالمسطحات الخضراء، مع عمل شبكة الري وتخطيط الطريق مع إنشاء عدد من المطبات الصناعية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين من السرعة المرتفعة للمركبات. 

جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو

التكلفة الإجمالية للمشروع 

وقد بلغت التكلفة الإجمالية التقديرية للأعمال حوالي ٢١ مليون جنيه. 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن المديرية قامت بأعمال التطوير والتشجير بمنطقة التمليك بحي ثالث والتي شملت تطوير ورصف ١٤ كم بمسطح حوالي ٢٠٠ ألف م٢، بالإضافة إلى إنشاء مسطحات خضراء بمسطح حوالي ٢٨ ألف م٢ وزراعة ١٢٠٠ شتلة من الأشجار المثمرة " ليمون- زيتون- توت عماني"، وشملت الأعمال توسيع الطرق وإنشاء شبكة ري حديثة وإنشاء شبكة صرف مياه الأمطار.

جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو
جانب من الأعمال قبل التطوير، فيتو

وخلال الجولة قام محافظ الإسماعيلية بزراعة عدد من الأشجار المثمرة بالمشاركة المجتمعية المهداة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني. 

كما استمع لأهالي المنطقة، حيث طرح أحد المواطنين مطلبًا بإنارة المنطقة، وعلى الفور وجَّه محافظ الإسماعيلية بالاستجابة للأهالي وسرعة إنارة المنطقة.  

كما وجَّه بالحفاظ على المسطحات الخضراء والمناطق التي تم زراعتها والحفاظ على ما تم من تطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة والاهتمام بنظافة المنطقة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق. 

المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو

وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز جودة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين ورفاهيتهم.
 

المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو
المنطقة بعد التطوير، فيتو

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