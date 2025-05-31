رفض طلب حفيد نوال الدجوي برعاية جدته المسنة

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، برفض الطلب المقدم من عمرو شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، الذي طالب فيه بإصدار قرار يلزم بإعطائه حق رعاية جدته المسنة بعد وفاة أولادها شريف الدجوي ومنى الدجوي.

وفي طلبه، ذكر عمرو الدجوي أن الدكتورة نوال بحاجة إلى رعاية خاصة، مشيرًا إلى أنه من الضروري تكليف أحفادها من ابنها برعايتها، في ظل تقدمها في العمر.

إجراءات القضية

قبل نحو 10 أشهر، استدعت النيابة العامة الدكتورة نوال الدجوي لسماع أقوالها في القضية التي رفعها حفيدها عمرو محمد شريف الدجوي، والتي يطالب فيها بتوقيع الحجر على جدته، بحجة أنها تعاني من ضعف إدراكي لا يمكنها من إدارة شؤونها المالية.

أقوال الدكتورة نوال الدجوي

في التحقيقات، نفت الدكتورة نوال الدجوي كافة الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها في صحة جيدة، وأنها قادرة تمامًا على إدارة شؤونها المالية والإدارية. وأوضحت خلال التحقيقات:

س: ما سبب حضورك اليوم إلى النيابة؟

ج: "حضرت لأنني علمت أن حفيدي عمرو قدم طلبًا لتوقيع الحجر عليّ بحجة أنني تقدمت في العمر ولم أعد قادرة على إدارة أموالي، وهذا غير صحيح، فأنا بصحة جيدة وأدير أموري المالية والإدارية بنفسي."

س: ما قولك فيما شهد به حفيدك عمرو في التحقيقات؟

ج: "كل ما قاله غير صحيح، أنا في كامل وعيي وإدراكي وأتذكر كل شيء بدقة."

س: ما رأيك في شهادات بعض الشهود؟

ج: "شهاداتهم غير صحيحة، فأنا بصحة جيدة وأمارس مهامي كالمعتاد."

س: هل تعتقدين أن حفيدك قدم هذا الطلب بدافع شخصي؟

ج: "نعم، الهدف هو الاستيلاء على أموالي."

س: هل توافقين على توقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي؟

ج: "لا، لست بحاجة لذلك، فأنا أتابع شؤوني جيدًا ولم أشعر بأي مشكلة صحية أو عقلية."

س: هل توافقين على توقيع الحجر وتعيين قيم بلا أجر لإدارة أموالك؟

ج: "أرفض تمامًا هذا الطلب."

س: من تفضلين أن يُعيّن قيمًا لإدارة أموالك؟

ج: "أفضّل أن تكون ابنتي منى الدجوي هي المسؤولة."

وفي ختام أقوالها، أكدت الدكتورة نوال الدجوي على رفضها التام لطلب حفيدها بتوقيع الحجر عليها، مشددة على قدرتها الكاملة على إدارة شؤونها المالية.



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