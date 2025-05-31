جهود أمنية مكثفة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ بالإسكندرية

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من انتشارها بمحافظة الإسكندرية، لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

انتشار ميداني وتجهيزات متكاملة

شهدت شوارع وميادين الإسكندرية تواجدًا أمنيًا مكثفًا من مختلف الوحدات المرورية والشرطية لتيسير حركة المرور ومساعدة المواطنين، وسط متابعة لحظية من القيادات الأمنية لتنفيذ خطة الطوارئ.

ودفعت وزارة الداخلية بكافة التجهيزات اللوجستية اللازمة، من سيارات إغاثة ومركبات دفع رباعي وأوناش مرورية، للتعامل مع أي معوقات على الطرق، ومساعدة قائدي المركبات في تجاوز آثار الأمطار الغزيرة.

الحماية المدنية تتدخل وفرق الطوارئ في الميدان

من جانبها، شاركت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه ورفع الأضرار الناجمة عن موجة الطقس، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، التي عملت على تجهيز المعدات والأطقم اللازمة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.

المواطنون يشيدون بجهود رجال الشرطة

وقد لاقت جهود الشرطة على الأرض إشادة واسعة من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الإنساني والمجتمعي الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مثل هذه الأوقات الحرجة، وحرصها الدائم على ضمان سلامة المواطنين وتأمين حياتهم اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.