الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

استولى على 19 مليون جنيه، ضبط مستريح حلوان بتهمة النصب على المواطنين

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مستريح حلوان، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم في مجال تجارة زيوت السيارات والتى تقدر قرابة 19 مليون جنيه.

 

سقوط مستريح حلوان نصب على المواطنين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين يفيد بقيام شخص بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها لهم في مجال تجارة زيوت السيارات مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد  المبالغ المالية إليهم.

 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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