مجاملة تنتهي بالسجن.. الأمن يكشف ملابسات استعراضات خطرة في زفة عرسان

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة ملاكي ظهر في مقطع فيديو خلال قيامه بحركات استعراضية خطرة أثناء مشاركته في موكب زفاف بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

أظهر الفيديو المتداول قائد السيارة وهو يفتح البابين الأماميين أثناء سير المركبة، ويقوم بحركات استعراضية خطيرة وسط الطريق العام بدائرة قسم شرطة العجوزة، ما تسبب في تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط المتهم والسيارة

بالفحص والتحري، تم تحديد السيارة وتبين أنها منتهية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، المقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة كما وردت في الفيديو المنتشر.

إجراءات قانونية رادعة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة والمركبة نفسها، في إطار التصدي الحاسم لأي ممارسات تهدد السلامة العامة أو تسيء لاستخدام الطرق.

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