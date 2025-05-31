ضبط مستريح فى عين شمس لاتهامه بالنصب علي المواطنين

أمرت نيابة عين شمس بضبط وإحضار مستريح عين شمس، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون الوفاء بالتزاماته أو رد الأموال.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يمتلك محل بلايستيشن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكن من الحصول على أموال من المواطنين، بينهم أصدقاء له، بدعوى استثمارها مقابل أرباح شهرية، غير أنه امتنع عن سداد أصل المبالغ أو أي أرباح لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، ما دفع المتضررين إلى تقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة.

وبناء على ما ورد من بلاغات وتحريات، قررت النيابة العامة ضبط المتهم وتشميع محله لحين ضبطه والتحقيق معه.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتنفيذ قرار النيابة العامة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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