السبت 31 مايو 2025
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حوادث

مصرع شخص إثر احتراق سيارته بطريق مصر السويس الصحراوي

وفاة شخص إثر احتراق
وفاة شخص إثر احتراق سيارته بطريق مصر السويس الصحراوي

لقي شخص مصرعه داخل سيارته بعد اندلاع النيران بها على طريق مصر السويس الصحراوي، في الاتجاه القادم من مدينة نصر نحو التجمع.

وفاة شخص إثر احتراق سيارته بطريق مصر السويس الصحراوي
وفاة شخص إثر احتراق سيارته بطريق مصر السويس الصحراوي

 

بلاغ وانتقال أمني فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث ووجود متوفى بطريق مصر السويس. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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تفاصيل الحادث

بالفحص الأولي، تبين اندلاع حريق داخل سيارة ملاكي أثناء سيرها، ما أسفر عن وفاة قائد السيارة متفحمًا داخلها قبل تمكن قوات الإطفاء من السيطرة على النيران.

 

تحريات موسعة لكشف الملابسات

تُجري فرق البحث الجنائي حاليًا تحريات موسعة حول الحادث، وتشمل سماع أقوال الشهود، وفحص السيارة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة؛ للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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