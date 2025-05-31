السبت 31 مايو 2025
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حوادث

تأييد حبس حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

قضت محكمة جنح قصر النيل برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، الصادر من محكمة قصر النيل،  بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكما غيابيا  بالحبس سنة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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