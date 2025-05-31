السبت 31 مايو 2025
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حوادث

الأمن يلقى القبض على أطراف مشاجرة "السواطير" بمطروح بعد تداول فيديو

القبض على أطراف مشاجرة
القبض على أطراف مشاجرة "السواطير" بمطروح..3 متهمين

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط المتورطين في مشاجرة بالسواطير وقعت بشارع عام في محافظة مطروح، والتي تم تداول مقطع مصور لها على منصات التواصل.

 

تفاصيل الواقعة

 بالفحص تبين أنه في 22 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة مطروح بلاغًا بوقوع مشاجرة عنيفة بدائرة القسم، بين طرف أول مكوّن من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وطرف ثان مكوّن من شخصين، وذلك إثر مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء.

 

قام خلالها الطرف الأول بالاعتداء على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض وعصي خشبية وحديدية، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

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ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

 تمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة في حينه، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء والعصي المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بتفاصيل المشاجرة كما وردت في التحقيقات الأولية.

 

التحقيقات مستمرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة لكشف كافة الملابسات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

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