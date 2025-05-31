السبت 31 مايو 2025
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حوادث

سقوط نصّاب "الوحدات الساحلية" في قبضة الأمن

سقوط نصّاب الوحدات
سقوط نصّاب "الوحدات الساحلية" في قبضة الأمن

 في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم النصب الإلكتروني، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية المتورطة في الاحتيال على المواطنين، خاصة راغبي حجز وحدات سكنية في المدن الساحلية.

 

انتحال صفة وصفحات وهمية

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

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 وقام المتهم بإنشاء وإدارة صفحات إلكترونية مزيفة بأسماء وصفات وهمية، مستخدمًا أسلوب انتحال الصفة للإيقاع بالضحايا، وإيهامهم بقدرته على حجز وحدات سكنية ساحلية بأسعار مغرية، قبل أن يستولي على مبالغ مالية يتم تحويلها له على محافظ إلكترونية.

 

ضبط المتهم والأدلة

 عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحوي أدلة رقمية تُثبت نشاطه الإجرامي، إضافة إلى بطاقة دفع إلكترونية تُستخدم في تلقي الأموال من الضحايا.

 

إحالة للنيابة العامة

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه.

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