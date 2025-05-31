بحوزته خمور، القبض على سائق سيارة تسبب فى مصرع وإصابة 4 أشخاص بالمقطم (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي، اصطدم بسيارة أخرى ما أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين فى أحد الشوارع بـمنطقة المقطم.

حادث المقطم اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

حادث تصادم بالمقطم

حادث تصادم بالمقطم

حادث تصادم بالمقطم

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق، أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بالمقطم

وكشفت المعاينة الأولية أن سائق السيارة المتسبب فى الحادث كان في حالة سكر تام، ويسير بسرعة فائقة وتجاوز الجزيرة الوسطي، ليصطدم بعامود إنارة قبل أن يصطدم بالمواجهة بسيارة الضحايا مما أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين.



حادث تصادم بالمقطم

حادث تصادم بالمقطم

وتحفظ رجال المباحث على 3 زجاجات خمور بحوزة السائق المتسبب في حادث المقطم، والذي أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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