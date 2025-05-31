السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بحوزته خمور، القبض على سائق سيارة تسبب فى مصرع وإصابة 4 أشخاص بالمقطم (صور)

حادث تصادم بالمقطم،
حادث تصادم بالمقطم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي، اصطدم بسيارة أخرى ما أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين فى أحد الشوارع بـمنطقة المقطم.

حادث المقطم اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق، أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم

وكشفت المعاينة الأولية أن سائق  السيارة المتسبب فى الحادث كان في حالة سكر تام، ويسير بسرعة فائقة وتجاوز الجزيرة الوسطي، ليصطدم بعامود إنارة قبل أن يصطدم بالمواجهة بسيارة الضحايا مما أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين.
 

 

حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم
حادث  تصادم بالمقطم

وتحفظ رجال المباحث على 3 زجاجات خمور بحوزة السائق المتسبب في حادث المقطم، والذي أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم بالمقطم تصادم بالمقطم حادث المقطم اليوم حادث المقطم المقطم اليوم المقطم

مواد متعلقة

حادث تصادم يتسبب في نفوق 20 رأس ماشية بالغربية (صور)

إصابة 3 شبان في حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

أمطار غزيرة تضرب مراكز وقري الدقهلية وسط تقلبات جوية حادة (صور)

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

كهرباء الإسماعيلية يتأهل رسميا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري الممتاز

ستاندرد تشارترد يكشف توقعاته لـ سعر الدولار فى 2026

الأرصاد: عاصفة الإسكندرية لم تكن مفاجئة وهذه أبرز تحذيراتنا للمواطنين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية