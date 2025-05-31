السبت 31 مايو 2025
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حوادث

بلاغ جديد للنائب العام في قضية نوال الدجوي

الدكتورة نوال الدجوي
الدكتورة نوال الدجوي

 تقدم عمرو الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه كل من الشقيقتين إنجي وماهيتاب محمد منصور بالاستيلاء على ثروة جدته وتزوير توقيعها والإهمال في رعايتها صحيا، بغية إزهاق روحها للانفراد بالأموال المنهوبة. 

وجاء في البلاغ أن “المشكو في حقهما استغلا الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية”.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهما لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر قاصدين ازهاق روحها للانفراد بالاموال المنهوبة ما يشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات.

 

وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال وتم تزويرها.

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