تأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات لأم باعت ابنها في المقطم

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات لأم؛ لاتهامها بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، في بيع وشراء ابنها حديث الولادة بمنطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة عرضت ابنها الطفل الذكر حديث الولادة، للبيع على باقي المتهمين مقابل مبلغ مالي، وذلك بقصد استغلاله تجاريا.

تزوير شهادة ميلاد الطفل

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى والدة الطفل، اشتركت مع المتهمين الثاني والثالث، وهما ليسا من أصحاب الوظائف العمومية بطريق الاتفاق فيما بينهم، وبطريق المساعدة مع موظف عام، حسن النية، موظف بمكتب صحة المقطم، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة ميلاد الطفل، حال تحريره من الموظف المختص، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

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