ومن الحب ما قتل.. حبس متهم شرع في إنهاء حياة طليقته وزوجها بالوراق

أمرت النيابة المختصة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته وزوجها داخل شقتهما بمنطقة الوراق، بعدما اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، مدعيا أن دافعه كان الانتقام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو عامل، تخلص من ملامحه متنكرا في ملابس نسائية حتى لا يتعرف عليه أحد، وتسلل إلى شقة طليقته وزوجها في محاولة لإشعال النيران بها، وعندما حاولا الإمساك به، استل سلاحا أبيض واعتدى عليهما محدثا بهما إصابات خطيرة.

وخلال استجوابه أمام رجال المباحث، أقر المتهم بأنه كان يعتقد أن المجني عليه تسبب في انفصاله عن طليقته، بل وحرضها على الطلاق من أجل الزواج بها لاحقًا، الأمر الذي دفعه للتخطيط للاعتداء عليهما بدافع الانتقام.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بوقوع اعتداء على ربة منزل وزوجها داخل شقتهما بالوراق، فانتقل فريق من المباحث بقيادة المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، حيث تبين أن المتهم حاول حرق الشقة وهاجم الزوجين بسلاح أبيض.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها بحبسه احتياطيا.

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