أخبار مصر: مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم، معيار العدالة في قانون الإيجار القديم، أسعار السلع التموينية، القاهرة تسجل 38 درجة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلن المستشار مرتضى منصور، الدفاع تطوعا عن الطفل أدهم ضحية حادث إطلاق النار فى مدينة بلطيم، وذلك استجابة لطلب أهالي المدينة ورغبة أسرة الطفل في توليه القضية، وفقًا لما وصفه مرتضى منصور.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، منطقة أرض المعارض، اعتبارًا من اليوم الأحد 25 /5 /2025، وطبقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على حضور 30 ألف متفرج لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات أبنائها من الفنان أحمد عز.

أشعل مستوطنون النيران في منازل فلسطينيين خلال هجومهم على بلدة بروقين غرب سلفيت بـ الضفة الغربية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووثقت حسابات إخبارية على منصة "إكس" عبر مقاطع مصورة جانبًا من الاعتداءات.

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأكثر عدلًا من ذلك هو أن يكون القانون قادرًا على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم.

وجهت وزارة الصحة نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج.

تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وأيضا نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث وتنقية منظومة الدعم التمويني، أتاحت الوزارة خدمة فصل الفرد من البطاقة التموينية الحالية واستخراج بطاقة تموينية مستقلة، وذلك من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، ضمن حزمة خدمات تهدف لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروعي قانوني، وفقا لتقارير اللجان النوعية، عن مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، في السطور الآتية:

وجه ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تصريحاته الأخيرة حول هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تسير الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، اليوم الأحد، 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، عن مأزق في صفوف النادي الأهلي بسبب ثلاثي الفريق الأجنبي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

تجددت المظاهرات الشعبية ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أُغلق على إثرها الطريق الساحلي في طرابلس بالإطارات المشتعلة، بعد ساعات فقط من مظاهرة مؤيدة له، ذكرت مؤسسات حقوقية محلية أنها "مدفوعة الأجر، وتمت بترهيب موظفي الأجهزة"، وفق قولها.

يشارك اليوم 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضمن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع منذ ساعات فجر السبت إلى 52، بحسب مصادر طبية.

أفادت وسائل إعلام سورية، الأحد، باستشهاد 3 من عناصر الأمن الداخلي وإصابة 4 آخرين، في حريق طال أحد المقرات الأمنية في بلدة الجلاء بريف مدينة البوكمال، على الحدود مع العراق.

طرح سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة والأسماك أصنافًا جديدة من المانجو، بالتزامن مع بدء موسم المانجو خلال الشهر الجاري.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية المطروحة على البطاقات خلال شهر يونيو المقبل، مع التأكيد على توافر كافة السلع الأساسية بكميات مناسبة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للوزارة.

تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة واشتراطات لترخيص المحال التجارية، وأقر في نفس الوقت عقوبات رادعة للمخالفين.

قال الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تشهد طلبًا غير مسبوق على زيارة منطقة الساحل الشمالي، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتزايد تجاوز قدرات مطار العلمين الدولي في بعض أوقات الذروة، ما دفع الوزارة إلى التوصية بتوجيه الرحلات إلى مطاري برج العرب ومرسى مطروح لتخفيف الضغط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.