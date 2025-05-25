أخبار مصر: مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم، معيار العدالة في قانون الإيجار القديم، أسعار السلع التموينية، القاهرة تسجل 38 درجة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم
أعلن المستشار مرتضى منصور، الدفاع تطوعا عن الطفل أدهم ضحية حادث إطلاق النار فى مدينة بلطيم، وذلك استجابة لطلب أهالي المدينة ورغبة أسرة الطفل في توليه القضية، وفقًا لما وصفه مرتضى منصور.
تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع "سكن مصر"
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، منطقة أرض المعارض، اعتبارًا من اليوم الأحد 25 /5 /2025، وطبقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.
30 ألف متفرج في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز
وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على حضور 30 ألف متفرج لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.
اليوم، نظر دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات أبنائها من أحمد عز
تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات أبنائها من الفنان أحمد عز.
مستوطنون يشعلون النيران في منازل فلسطينيين ببلدة بروقين (فيديو)
أشعل مستوطنون النيران في منازل فلسطينيين خلال هجومهم على بلدة بروقين غرب سلفيت بـ الضفة الغربية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووثقت حسابات إخبارية على منصة "إكس" عبر مقاطع مصورة جانبًا من الاعتداءات.
زياد بهاء الدين يكشف معيار العدالة في قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأكثر عدلًا من ذلك هو أن يكون القانون قادرًا على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم.
6 نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج
وجهت وزارة الصحة نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج.
مباريات اليوم في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وأيضا نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
كيف تفصل نفسك من بطاقة التموين وتستخرج أخرى جديدة؟ الوزارة تجيب
في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث وتنقية منظومة الدعم التمويني، أتاحت الوزارة خدمة فصل الفرد من البطاقة التموينية الحالية واستخراج بطاقة تموينية مستقلة، وذلك من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، ضمن حزمة خدمات تهدف لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
النواب يناقش تعديل قانون الانتخابات وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف
تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروعي قانوني، وفقا لتقارير اللجان النوعية، عن مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
انهيار الليمون والثوم والطماطم، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.
وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، في السطور الآتية:
كشف قدرات كتائب القسام، ضابط إسرائيلي يرد على تصريح نتنياهو عن "الصنادل والنعال"
وجه ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تصريحاته الأخيرة حول هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر.
القاهرة تسجل 38 درجة، حالة الطقس اليوم الأحد
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
مصر للطيران تنظم 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله
تسير الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، اليوم الأحد، 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.
الأجندة الدولية تهدد الأهلي بحرمانه من الثنائي الأجنبي في كأس العالم للأندية
كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، عن مأزق في صفوف النادي الأهلي بسبب ثلاثي الفريق الأجنبي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.
بسعر 46 ألف جنيه للمتر، طرح أراضي تعليمي وإداري
تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.
مظاهرات عارمة في ليبيا تطالب برحيل الدبيبة (فيديو)
تجددت المظاهرات الشعبية ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أُغلق على إثرها الطريق الساحلي في طرابلس بالإطارات المشتعلة، بعد ساعات فقط من مظاهرة مؤيدة له، ذكرت مؤسسات حقوقية محلية أنها "مدفوعة الأجر، وتمت بترهيب موظفي الأجهزة"، وفق قولها.
اليوم، 4 محافظين يشاركون في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بالنواب
يشارك اليوم 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضمن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 مايو 2025
سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 52 في 24 ساعة
استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع منذ ساعات فجر السبت إلى 52، بحسب مصادر طبية.
استشهاد وإصابة 7 من عناصر الأمن السوري في حريق مركز أمني بريف دير الزور (فيديو)
أفادت وسائل إعلام سورية، الأحد، باستشهاد 3 من عناصر الأمن الداخلي وإصابة 4 آخرين، في حريق طال أحد المقرات الأمنية في بلدة الجلاء بريف مدينة البوكمال، على الحدود مع العراق.
تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور
طرح سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة والأسماك أصنافًا جديدة من المانجو، بالتزامن مع بدء موسم المانجو خلال الشهر الجاري.
بدون زيادات، أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية المطروحة على البطاقات خلال شهر يونيو المقبل، مع التأكيد على توافر كافة السلع الأساسية بكميات مناسبة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للوزارة.
شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية وفقا للقانون
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة واشتراطات لترخيص المحال التجارية، وأقر في نفس الوقت عقوبات رادعة للمخالفين.
شريف فتحي: 30% زيادة في الأسعار السياحية والطلب على الساحل الشمالي يتجاوز الطاقة الفندقية
قال الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تشهد طلبًا غير مسبوق على زيارة منطقة الساحل الشمالي، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتزايد تجاوز قدرات مطار العلمين الدولي في بعض أوقات الذروة، ما دفع الوزارة إلى التوصية بتوجيه الرحلات إلى مطاري برج العرب ومرسى مطروح لتخفيف الضغط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا