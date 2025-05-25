مستوطنون يشعلون النيران في منازل فلسطينيين ببلدة بروقين (فيديو)

أشعل مستوطنون النيران في منازل فلسطينيين خلال هجومهم على بلدة بروقين غرب سلفيت بـ الضفة الغربية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووثقت حسابات إخبارية على منصة "إكس" عبر مقاطع مصورة جانبًا من الاعتداءات.

ميليشيات المستعمرين اشعلو النيران في أحد منازل المواطنين في بلدة بروقين بحماية جيش الاحتلال.

جانب من احتراق منزل السيد يافي في المكان في بلدة بروقين قضاء سلفيت

واصابات بقنابل الغاز اثر اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للبلدة pic.twitter.com/HsWpzteSw3 — زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) May 25, 2025

وأعلنت جهات طبية إصابة 12 فلسطينيًّا إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قريتين للبدو في الضفة الغربية، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إحدى الهجمات استهدفت منطقة تقع شرق رام الله هجرتها بالفعل 25 عائلة بسبب مداهمات سابقة.

وأضافت أن خمسة من السكان المتبقين أصيبوا جراء الهجوم.

وفي واقعة ثانية، أصيب سبعة أشخاص في قرية تقع شرق بيت لحم.

كما قتَل المستوطنون بعض الماعز والأغنام التي يملكها القرويون، وتعتبر أساسية لمعيشتهم.

وكان جيش الاحتلال، اقتحم بلدة بروقين غربي سلفيت في الضفة الغربية، الخميس الماضي، بعد ساعات من الانسحاب منها عقب عملية مطاردة استمرت لأكثر من أسبوع، قال خلالها إنه يطارد منفذ عملية إطلاق نار تسببت بقتل إسرائيلية.

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