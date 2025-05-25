الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يشعلون النيران في منازل فلسطينيين ببلدة بروقين (فيديو)

قرية بروقين، فيتو
قرية بروقين، فيتو

أشعل مستوطنون النيران في منازل فلسطينيين خلال هجومهم على بلدة بروقين غرب سلفيت بـ  الضفة الغربية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووثقت حسابات إخبارية على منصة "إكس" عبر مقاطع مصورة جانبًا من الاعتداءات.

وأعلنت جهات طبية إصابة 12 فلسطينيًّا إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قريتين للبدو في الضفة الغربية، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إحدى الهجمات استهدفت منطقة تقع شرق رام الله هجرتها بالفعل 25 عائلة بسبب مداهمات سابقة.

وأضافت أن خمسة من السكان المتبقين أصيبوا جراء الهجوم.

وفي واقعة ثانية، أصيب سبعة أشخاص في قرية تقع شرق بيت لحم.

كما قتَل المستوطنون بعض الماعز والأغنام التي يملكها القرويون، وتعتبر أساسية لمعيشتهم.

وكان جيش الاحتلال، اقتحم بلدة  بروقين غربي سلفيت في الضفة الغربية، الخميس الماضي، بعد ساعات من الانسحاب منها عقب عملية مطاردة استمرت لأكثر من أسبوع، قال خلالها إنه يطارد منفذ عملية إطلاق نار تسببت بقتل إسرائيلية.

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فلسطينيين بلدة بروقين الضفة الغربية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رام الل بيت لحم

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