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اقتصاد

تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور

أسعار المانجو اليوم،
أسعار المانجو اليوم، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، طرح سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة والأسماك أصنافًا جديدة من المانجو، بالتزامن مع بدء موسم المانجو خلال الشهر الجاري.

اسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

سوق العبور يطرح 8 أنواع من المانجو

وكان سوق العبور قد بدأ موسم المانجو بطرح 4 أنواع قبل منتصف شهر مايو الجاري، ثم قام بطرح 4 أصناف أخرى خلال أحدث تعاملاته، وتباعًا سيتم طرح جميع أنواع المانجو المنتجة محليًا مع ذروة الموسم في الشهر المقبل.

اسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

سعر المانجو في سوق العبور 

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور للجملة، وتشمل سعر المانجو الهندي، تيمور، زبدية، بلدي، جولك، صديقة، سكري، تومي، في السطور الآتية: 

اسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

أسعار المانجو زبدية في سوق العبور للجملة

البداية مع سعر المانجو زبدية التي شهدت ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، إذ تراوح سعر المانجو زبدية بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

اسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

انخفاض سعر مانجو جولك في سوق الجملة

بينما انخفضت أسعار المانجو جولك بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، تراوح سعر المانجو جولك بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

اسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

سعر كيلو المانجو في سوق العبور 

فيما استقرت أسعار المانجو للأصناف الأخرى، والتي جاءت أسعارها كالأتي: 

  1. تراوحت أسعار المانجو هندي من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 30 إلى 35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 20 و30 جنيهًا.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 30 و40 جنيهًا.
  5. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 30 و45 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
اسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم

طرح المانجو في أسواق الجملة خلال الشهر الجاري

وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال في تصريح سابق لـ «فيتو» إن  المانجو بدأ طرحها في أسواق الجملة خلال مايو الجاري، وهي تسمى بـ «بشائر المانجو» أي بدايات طرح المحصول في عروته الجديدة.

<strong>حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة</strong>
حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

توقعات بانخفاض أسعار المانجو مع زيادة المعروض

وأشار «النجيب» إلى أن بدء طرح بشائر المانجو لعدة أنواع وهو ما سيساهم مع غزارة الإنتاج؛ وزيادة المعروض من المانجو خلال الفترة المقبلة؛ في انخفاض أسعار المانجو في الأسواق.

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