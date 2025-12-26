كأس الأمم 2025، ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الجنوب أفريقي ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، والتي تقام حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

كان منتخب مصر فاز على زيمبابوي في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، فيما فاز منتخب البافانا بافانا على أنجولا بنفس النتيجة في الجولة نفسها، ليحصد كل منهما أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.

تستعرض فيتو ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهتي اليوم، حيث يواجه منتخب مصر جنوب أفريقيا، فيما تسبقها مباراة أنجولا وزيمبابوي في الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب مصر.. 3 نقاط

2- جنوب أفريقيا.. 3 نقاط

3- زيمبابوي.. 0 نقاط

4- أنجولا.. 0 نقاط

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا اليوم الجمعة 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

28 لاعبا في قائمة مصر ببطولة أمم أفريقيا 2025

تضم قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

