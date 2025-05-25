كيف تفصل نفسك من بطاقة التموين وتستخرج أخرى جديدة؟ الوزارة تجيب

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث وتنقية منظومة الدعم التمويني، أتاحت الوزارة خدمة فصل الفرد من البطاقة التموينية الحالية واستخراج بطاقة تموينية مستقلة، وذلك من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، ضمن حزمة خدمات تهدف لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

من يمكنه الاستفادة من الخدمة؟

تشترط الوزارة للاستفادة من خدمة الفصل الاجتماعي الآتي:

أن يكون المواطن عضوًا داخل بطاقة تموينية، وليس رب الأسرة، فلا يمكن لرب الأسرة نفسه أن يفصل اسمه، بينما يُتاح ذلك لأحد الأبناء أو أفراد البطاقة الآخرين.

ألا تنطبق على مالك البطاقة الجديدة شروط الاستبعاد من منظومة الدعم ، مثل: الدخل المرتفع، امتلاك سيارات فارهة، أو امتلاك شركات كبيرة حسب المعايير المعتمدة من الوزارة.

خطوات تقديم الطلب

الدخول إلى موقع دعم مصر أو مصر الرقمية.

اختيار خدمة "فصل اجتماعي".

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

إرسال الطلب وانتظار الموافقة من الجهات المختصة.

في حال قبول الطلب، يتم إصدار بطاقة تموينية جديدة باسم المواطن خلال فترة وجيزة، ويتم إرسال إشعار عبر رسالة نصية.

متى يحتاج المواطن لفصل نفسه؟

يلجأ المواطنون للفصل الاجتماعي في حالات مثل:

الزواج والرغبة في استخراج بطاقة تموينية مستقلة للأسرة الجديدة.

الانتقال إلى محافظة أو مسكن آخر.

يجب التأكد من تحديث جميع بيانات الأسرة أولًا لتفادي رفض الطلب.

لا تُحتسب رسوم على هذه الخدمة، وهي مجانية بالكامل.

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