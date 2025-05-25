مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم

أعلن المستشار مرتضى منصور، الدفاع تطوعا عن الطفل أدهم ضحية حادث إطلاق النار فى مدينة بلطيم، وذلك استجابة لطلب أهالي المدينة ورغبة أسرة الطفل في توليه القضية، وفقًا لما وصفه مرتضى منصور.

وقال منصور، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، “ فيسبوك”: إنه سيتولى القضية دون أي مقابل مادي، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أسرة الطفل في سعيهم لتحقيق العدالة.

وطالب منصور أسرة الطفل أدهم إلى مقابلته في مكتبه الثاني الكائن بـ41 شارع أحمد عرابي – المهندسين، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة عندما تلقى مركز شرطة البرلس بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال طفل مصاب بجروح وكدمات وطلق ناري بالرأس، حيث أكد والده أن ثلاثة طلاب اعتدوا على ابنه داخل منزل أحدهم، وكان بحوزة أحدهم سلاح ناري أطلق منه الرصاصة التي استقرت في رأسه.

10 أيام داخل العناية المركزة



فيما أعلنت إدارة مستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، وفاة الطفل أدهم حلمي أنيس، 13 عامًا، بعد عشرة أيام من دخوله العناية المركزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، ناتج عن إطلاق نار بالخطأ خلال تواجده مع ثلاثة من زملائه داخل أحد المنازل، باستخدام سلاح ناري غير مرخص مملوك لوالد أحد المتهمين.

وأمرت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وتحديد سبب الوفاة بدقة، بعد ورود تقرير طبي من مستشفى بلطيم النموذجي أكد وجود جسم معدني – يُشتبه أنه طلقة نارية – مستقرة داخل الرأس.

كما أمر المستشار محمود الدقماق، مدير نيابة مركز البرلس، بإيداع الأطفال الثلاثة المتهمين في إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام، على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل المجني عليه، إضافة إلى حبس والد أحدهم المدعو "رمضان.ا"، صاحب مكتب مقاولات، أربعة أيام بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص، مع مراعاة تجديد الحبس وفق الإجراءات القانونية.

تفريغ الكاميرات والاستماع لأقوال الشهود



وتضمنت أقوال والد الطفل أن نجله كان من حفظة القرآن الكريم، ويتمتع بخلق طيب ومحبة كبيرة بين أهالي البلدة، الذين احتشدوا أمام المستشفى عقب إعلان وفاته تعبيرًا عن حزنهم وتعاطفهم مع أسرته.

وقد انتهت النيابة من تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، كما ورد إلى وحدة حماية الطفل بالمحافظة إخطار رسمي من خط نجدة الطفل يفيد بوجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6217 لسنة 2025 جنح البرلس.



وشيّع أهالي مركز البرلس جثمان الطفل في جنازة مهيبة غلبت عليها مشاعر الحزن والأسى، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن محاسبة المتورطين.

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