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أخبار مصر

القاهرة تسجل 38 درجة، حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد 25-5-2025 في محافظة الفيوم

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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