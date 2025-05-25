الأجندة الدولية تهدد الأهلي بحرمانه من الثنائي الأجنبي في كأس العالم للأندية

الأهلي، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، عن مأزق في صفوف النادي الأهلي بسبب ثلاثي الفريق الأجنبي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

استدعاء وسام وديانج لمنتخبي بلديهما

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن النادي الأهلي يواجه أزمة بسبب الثنائي وسام أبوعلي وأليو ديانج والوافد الجديد أحمد مصطفى زيزو قبل كأس العالم للأندية.

وأضاف، أن وسام وديانج هناك تمسك كبير بهما من منتخبات بلادهما لحضور المعسكرات الخاصة بشهر يونيو وهو ما يجعل الأهلي في أزمة حقيقة.

اليو ديانج، فيتو

زيزو لن يرافق بعثة الأهلي إلى أمريكا

واختتم المصدر، أنه على الجانب الآخر لن يسافر زيزو مع البعثة الرسمية للنادي الأهلي التي ستسافر يوم 4 يونيو أي قبل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بيوم على أن يلتحق اللاعب بالبعثة يوم 6 يونيو ويصل إلى الولايات المتحدة 7 يونيو أي من الصعب مشاركته في المباراة الودية ضد باتشوكا المكسيكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.