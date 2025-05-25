الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

الأجندة الدولية تهدد الأهلي بحرمانه من الثنائي الأجنبي في كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، عن مأزق في صفوف النادي الأهلي بسبب ثلاثي الفريق الأجنبي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

استدعاء وسام وديانج لمنتخبي بلديهما

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن النادي الأهلي يواجه أزمة بسبب الثنائي وسام أبوعلي وأليو ديانج والوافد الجديد أحمد مصطفى زيزو قبل كأس العالم للأندية.

وأضاف، أن وسام وديانج هناك تمسك كبير بهما من منتخبات بلادهما لحضور المعسكرات الخاصة بشهر يونيو وهو ما يجعل الأهلي في أزمة حقيقة.

اليو ديانج، فيتو
اليو ديانج، فيتو

زيزو لن يرافق بعثة الأهلي إلى أمريكا

واختتم المصدر، أنه على الجانب الآخر لن يسافر زيزو مع البعثة الرسمية للنادي الأهلي التي ستسافر يوم 4 يونيو أي قبل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بيوم على أن يلتحق اللاعب بالبعثة يوم 6 يونيو ويصل إلى الولايات المتحدة 7 يونيو أي من الصعب مشاركته في المباراة الودية ضد باتشوكا المكسيكي.

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