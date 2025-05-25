30 ألف متفرج في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كأس مصر، وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على حضور 30 ألف متفرج لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وجاء قرار اتحاد الكرة بحضور 30 ألف متفرج، بواقع 15 ألف لنادي الزمالك ومثلها لنادي بيراميدز.

ويسعى الزمالك حاليا إلى الحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، من أجل فتح الباب أمام جماهيره لدعم اللاعبين في المباراة الهامة والمصيرية.

الزمالك يفوز على بتروجت في الدوري الممتاز

وفاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

وأبدى أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بتروجت، السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر".

وأضاف الرمادي: "سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب، فهم عناصر واعدة، وقادرون على تقديم مستويات فنية أفضل خلال الفترات المقبلة".

وشدد على أنه بدأ في وضع أسلوب لعب واضح يهدف إلى استعادة الكرة الجميلة التي يتميز بها نادي الزمالك، قائلًا: "سترون الأفضل في الفترة المقبلة".

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