انهيار الليمون والثوم والطماطم، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الأحد

تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

بين 5 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

بين 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 28 إلى 42 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

أسعار الخضار

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

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