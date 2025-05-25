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أخبار مصر

مصر للطيران تنظم 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو

تسير الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، اليوم الأحد، 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

 ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 9 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار جدة  الدولي، و8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى تشغيل رحلة لنقل باماكو في مالي متوجه إلى المدينة المنورة وأخيرا رحلة تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار الطائف. 

 وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

 

جدول التشغيل اليومي لرحلات مصر للطيران

 وسيرت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها الجوي أمس السبت، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية بواقع

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران أمس السبت، 8 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار جدة  الدولي، و10 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي أيضا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة رحلتين من مطار أسوان الدولي.

كما سيرت الشركة رحلة لنقل باماكو في مالي متوجهة إلى المدينة المنورة وأخيرا رحلة أقلعت من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والأوقاف والسياحة وقرعة الغربية والجيزة والإسكندرية والمنوفية وتضامن أسوان والمنيا والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والمؤسسة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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