مباريات اليوم في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وأيضا نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
إنبي × زد - 8 مساء
الإسماعيلي × الجونة - 8 مساء | أون سبورت 1
مودرن سبورت × الاتحاد السكندري - 8 مساء
طلائع الجيش × غزل المحلة - 8 مساء | أون سبورت 2
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
جيرونا × أتلتيكو مدريد - 3 عصرا | بي إن سبورت 3
فياريال × إشبيلية - 5:15 مساء
أتلتيك بلباو × برشلونة - 10 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × أستون فيلا - 6 مساء | بي إن سبورت 4
نيوكاسل × إيفرتون - 6 مساء | بي إن سبورت 5
ساوثامبتون × أرسنال - 6 مساء | بي إن سبورت 9
نوتينجهام × تشيلسي - 6 مساء | بي إن سبورت 3
ليفربول × كريستال بالاس - 6 مساء | بي إن سبورت 1
بورنموث × ليستر سيتي - 6 مساء
فولهام × مانشستر سيتي - 6 مساء | بي إن سبورت 2
توتنهام × برايتون - 6 مساء | بي ان سبورت اكسترا 1
وولفرهامبتون × برينتفورد - 6 مساء | بي إن سبورت اكسترا 3
إيبسويتش تاون × وست هام يونايتد - 6 مساء | بي إن سبورت اكسترا 2
مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية
سيمبا × نهضة بركان - 4 عصرا | بي إن سبورت 6
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
أتالانتا × روما - 9:45 مساء
فينيزيا × يوفنتوس - 9:45 مساء
إمبولي × هيلاس فيرونا - 9:45 مساء
أودينيزي × فيورنتينا - 9:45 مساء
تورينو × روما - 9:45 مساء
لاتسيو × ليتشي - 9:45 مساء
مباريات اليوم في دوري السوبر لكرة السلة
الاتحاد السكندري × الأهلي - 6 مساء | أون سبورت وقناة الأهلي
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