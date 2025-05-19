أخبار مصر: شيكابالا يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور، حالة الطقس اليوم، تعليق ترامب على إصابة بايدن بالسرطان، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تحقق إدارة المباحث العامة للإنترنت بوزارة الداخلية بالتعاون مع قوات البحث الجنائي في البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وذلك من خلال محضر رسمي بالإدارة.

أنشأ المجلس الرئاسي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة هدنة للبناء على التهدئة "الهشة" التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي.

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الإثنين امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

وجه الفنان أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية، مؤكدًا أن تلك المكالمة كانت سببًا في سعادته، خاصة أنه أثنى على مشواره الفني ووصفة "بالأيقونة الفنية.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حالة الطوارئ بكافة المحطات ومنافذ بيع تذاكر القطارات بالتزامن مع بدء حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك.

أكد سيسك فابريجاس، مدرب كومو، أن فريقه سيحاول الفوز على إنتر ميلان، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات إلى غزة على نحو فوري وواسع النطاق ودون عوائق.

كشفت الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد انتهاء مهلة تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، 1 يوليو المقبل.

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يكن تبرئة بل إدانة مؤقتة تضاف لسجل الإخفاقات والفشل والعبث بالمال العام.

اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

تقام اليوم الإثنين مباراة قوية بين ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مع برايتون في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من للبريميرليج.

يزور الرئيس اللبناني "جوزاف عون" القاهرة اليوم الإثنين؛ للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات خاصة الجوانب الاقتصادية فضلا عن استعراض الأوضاع في لبنان، لا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بشكل شديد.

تواصلت تداعيات العطل الفني الذي أصاب نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار باريس-أورلي، حيث طلبت سلطات الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران إلغاء نحو 15 % من رحلاتها المقررة الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي من الاضطرابات.

يشتعل الدوري الايطالي بشكل مثير قبل الجولة الأخيرة لحصد اللقب بين نابولي المتصدر وإنترميلان صاحب المركز الثاني.

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، القائم بالأعمال البريطاني في طهران، في ظل غياب السفير، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الاعتقال المشبوه وغير المبرر" لعدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، وتوجيه اتهامات وصفتها بـ"الباطلة" ضدهم وضد إيران.

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، قائلة: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا زعيم يا كبير يا حبيبنا كلنا".

عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها.

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على خبر إصابة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بمرض سرطان البروستاتا.

ضربت العواصف الترابية والرياح الشديدة واحات ومدن محافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، ما أسفر عن اضطراب في حركة السير، خاصة على الطرق الصحراوية، وسط تحذيرات عاجلة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تواصل لجان مجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، لعدد من القطاعات.

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