الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

3 شهداء جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في دير البلح

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة، فيتو

 استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 132 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال 61 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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شارع البركة دير البلح قطاع غزة غزة

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