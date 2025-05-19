إلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة لـ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده (فيديو)

عادل إمام، هنأت الفنانة إلهام شاهين، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، قائلة: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا زعيم يا كبير يا حبيبنا كلنا".

رسالة محبة من إلهام شاهين لعادل إمام

وتابعت إلهام شاهين خلال حديثها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "أنا بحبك بشكل خاص ودايما بقول وهفضل أقول إن فضلك عليا واديتني أول فرصة في حياتي إني أكون جانبك وكرمتني في فيلم كبير ألا وهو الهلفوت، مع مؤلف كبير وحيد حامد ومخرج كبير سمير سيف".



نجومية إلهام شاهين ومفتاح عادل إمام

وتابعت: "أشكرك يا زعيم عادل إمام من كل قلبي لإنك ساعدتني ووقفت جنبي في بداية حياتي وبعد فيلم الهلفوت بقيت نجمة لها تميز".

عيد ميلاد الفنان عادل إمام



واحتفل الزعيم عادل إمام السبت الماضي 17 مايو بعيد ميلاده الـ85 فهو من مواليد 1940، ويعتبر عادل إمام من أبرز النجوم بالساحة الفنية العربية وأكثرهم تميزا واختلافا، فعلى مدار أكثر من 60 عامًا استطاع أن يقدم للأرشيف الفني العربي إبداعات خالدة لا تُنسى.

و لم يتوقف إبداعه الفني بعدد السنوات واستمرارية الزعيم على القمة، وإنما أيضًا بالعدد الهائل الذي قدمه من الشخصيات المتعددة من كوميدي إلى تراجيدي إلى أكشن ودرامي فى بعض الأحيان، كذلك الإبداع فى العدد الكمي سواء بالسينما أو الفيديو أو الإذاعة والمسارح المصرية والعربية.

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