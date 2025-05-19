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اليوم، امتحان مواد العلوم والقرآن الكريم لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،فيتو
طلاب المعاهد الأزهرية،فيتو

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الإثنين امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان "العلوم والمهارات المهنية"  فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد "القرآن الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات".
 



امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية 

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.
 

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