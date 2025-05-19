صراع النقطة يشعل الدوري الإيطالي بين نابولي وإنتر ميلان

يشتعل الدوري الايطالي بشكل مثير قبل الجولة الأخيرة لحصد اللقب بين نابولي المتصدر وإنترميلان صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإيطالي

وبعد تعادل نابولي مع بارما بدون أهداف رفع رصيده إلى 79 بينما يمتلك إنتر 78 نقطة في المركز الثاني بعد التعادل أيضا مع لاتسيو بالجولة قبل الأخيرة.

وانتهت مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2، والتي جرت بملعب جوزيبي مياتزا، مساء الأحد، بمنافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

سجل يان بيسيك ودومفريس هدفي إنتر ميلان، بينما أحرز بيدرو رودريجيز هدفي فريق لاتسيو.

وتعرض سيموني إنزاجي وماركو باروني مدربي إنتر ميلان ولاتسيو للطرد في الدقيقة 88.

وتُلعب جميع مباريات الأسبوع 37 في الدوري الإيطالي بتوقيت واحد الليلة لضمان عدالة المنافسة، سواء من ناحية المنافسة على اللقب أو مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو مراكز الهبوط، باستثناء مباراة واحدة أقيمت بين أتالانتا وجنوى.

تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو

يان سومير، بيسيك، أتشيربي، باستوني، دينزل دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، ديماركو، مهدي طارمي، ماركوس تورام.

تشكيل لاتسيو أمام إنتر ميلان

مانداس، ماورسيتش، جيلا، رومانيولي، تافاريس، جندوزي، روفيلا، إيساكسن، فيتشينو، بولاي ديا، كاستيلانوس.

ترتيب إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي.

بينما يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 65 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.