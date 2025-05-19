العواصف الترابية تضرب الوادي الجديد، والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (فيديو)

ضربت العواصف الترابية والرياح الشديدة واحات ومدن محافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، ما أسفر عن اضطراب في حركة السير، خاصة على الطرق الصحراوية، وسط تحذيرات عاجلة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشهدت مدن الخارجة وموط والفرافرة وباريس، وبلاط، حالة من الطقس السيئ، وسط انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية وتطاير الأتربة والرمال.

وتواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة جهودها لمواجهة آثار العواصف الترابية، من خلال متابعة حالة الطرق، والتأكد من جاهزية المرافق الحيوية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، كما جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

ووجهت محافظة الوادي الجديد، نداءً عاجلًا إلى المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتجنب الخروج أو التنقل على الطرق السريعة إلا في حالات الضرورة القصوى، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسلامة العامة، لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة مساء اليوم، والتي يصاحبها عواصف ترابية على مركز الفرافرة حتى الآن،مع توقعات بتقدمها لمناطق أخرى من المحافظة خلال الساعات القادمة.

كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.

العواصف الترابية في الوادي الجديد

وتُعد محافظة الوادي الجديد من أكثر المناطق تعرضًا للعواصف الترابية في مصر، نظرًا لطبيعتها الصحراوية وموقعها الجغرافي. في السنوات الماضية، شهدت المحافظة عدة موجات من العواصف الترابية التي أدت إلى تأثير مظاهر الحياة اليومية، حيث جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، وتفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة.

وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية.

كما جرى التأكيد على ضرورة عدم القيادة في مثل هذه الظروف المناخية حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

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